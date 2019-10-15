Росстандарт обнаружил недостатки в системах безопасности некоторых автобусов в России

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнаружили недостатки в системах безопасности некоторых автобусов, используемых в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

Росстандарт начал массовые комплексные проверки систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 в конце августа 2019 года. Причиной начала масштабных проверок стал рост в стране числа дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

"Результаты, безусловно, есть, но о них пока преждевременно говорить, можем так сказать, что не всегда результаты краш-тестов оказались положительными", - сказал Шалаев на полях конференции "Нефтегазстандарт-2019" в Уфе.

Эксперты проверяют автобусы, используемые в перевозке детских групп, школьные автобусы, машины автопредприятий. Проверяются, в частности, автобусы российского и китайского производств. "Это действующие автобусы, которые осуществляют перевозки, но это [тесты] не влияет на работу автопарков, потому что работаем в тесном контакте с производителями или их представителями на территории РФ, которые предоставляют соответствующие образцы для испытаний", - пояснил Шалаев.

Ранее в пресс-службе Росстандарта отмечали, что итоговые результаты проверок будут опубликованы в конце 2019 года.