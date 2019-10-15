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Новая система обращения с ТКО

ФАС заявила о неизбежности снижения тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах

По словам главы ведомства, в течение года специалисты проанализируют ситуацию и сделают "большой разбор полетов"

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба выступает за снижение тарифов на вывоз ТКО в некоторых регионах, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на семинаре-совещании регулятора

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"Учитывая, что очень различные условия во всех регионах по ТКО, была выбрана модель, проводился тендер. И в результате тендера получался тариф. Разница в соответствующих тарифах достигла десятки раз. Сейчас проводим работу по всем регионам для того, чтобы понять, сколько стоит каждая составляющая тарифа", - сказал он.

Артемьев пояснил, что корректировка тарифов, которые сложились в результате тендера для некоторых регионов, "в сторону понижения неизбежна".

"Если тендер проводился с одним участником, если в тендере не было сделано ни одного шага, если выяснится, что хотели строить завод, но не менялась программа, - мы, конечно, это заметим", - сказал глава службы.

Он напомнил, что президент России просил взять на особый контроль тему ТКО, потому что мусорная реформа - новая для нашей страны.

"Думаю, что за год мы справимся и слелаем большой разбор полетов", - отметил руководитель службы.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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