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Северный Кавказ

Эксперт: открытие детсадов в Ингушетии позволит создать до 2 тыс. рабочих мест к 2022 году

По словам замминистра образования республики Пятимат Угурчиевой, до 2022 года в Ингушетии откроют около 25 детских садов

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию детских садов по нацпроекту "Демография" в Ингушетии, позволит создать до 2 тыс. новых рабочих мест к 2022 году, сообщила во вторник ТАСС замминистра образования республики Пятимат Угурчиева.

"В рамках нацпроекта "Демография" мы до 2022 года откроем около 25 детских садов, а это новые рабочие места, в среднем, около 70-90 рабочих мест будет в одном детском саду. Это 12 детских групп в каждом [саду], в них 24 воспитателя и 12 помощниц, не говоря уже о работниках других специальностей. Это колоссальная поддержка для молодых специалистов, которые, заканчивая колледж или вуз, не могут найти для себя работу, а уровень безработицы в регионе высокий", - сказала она.

По ее словам, при наборе воспитателей ведомство обращается в Центр занятости населения региона и рассматривает выпускников колледжей. "После мы организовываем для них профессиональную переподготовку в рамках дошкольного образования, заключаем с ними контракты на три месяца и смотрим, как человек работает, и прежде всего, как он относится к детям, как выполняет задачи федеральных госстандартов", - добавила замминистра.

Угурчиева отметила, что благодаря строительству дошкольных учреждений также будет создано около 5 тыс. мест для дошколят.

"В этом году в рамках нацпроекта "Демография" мы открываем восемь детских садов, сейчас мы начали строительство, и в 2020 году будет открыто еще 10 садов на 2200 мест, в общем за два года, мы создадим около 3 тыс. мест в детсадах. А в 2021 году мы начнем строительство еще семи детских садов на 1540 мест. Очередь будет разгружена максимально с учетом того, что она сейчас состоит из порядка 7 тыс. детей. Это очень большая поддержка для нашего региона - участие в нацпроекте", - сказала собеседница агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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