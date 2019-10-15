Хайнань удостоился специальной награды за участие в торжествах по случаю 70-летия КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 15 октября. /ТАСС/. Южная провинция Хайнань удостоилась почетной награды "За инновации" после парада и праздничной демонстрации по случаю 70-й годовщины образования КНР, которые прошли в китайской столице 1 октября. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, организаторы массового шествия, в котором приняли участие сотни тысяч человек, признали демонстрационную платформу "Прекрасный новый Хайнань" самой передовой среди таких же конструкций, демонстрировавших успехи 34 регионов Китая.

Как уточнили власти провинции Хайнань, платформа создавалась на протяжении многих месяцев, с марта текущего года при участии девяти госучреждений. "Главной целью стала демонстрация достижений нашего региона, и показ его наиболее ярких особенностей", - объяснил представитель администрации острова.

1 октября в ходе демонстрации в связи с 70-летием КНР Хайнань представила собственную демонстрационную платформу, инсталляции на которой рассказывали об успехах в изучении космоса, в сфере инноваций, в международной торговле и в других областях. Во время праздничного шествия на ней были продемонстрированы миниатюрные копии хайнаньского космодрома в Вэньчане, конференц-холла в Боао, где ежегодно проходит Азиатский экономический форум, и порта для международных круизных судов. На платформе также воспроизвели живописный ландшафт острова Феникс в Санья, тропические леса провинции, ее проекты по проведению глубоководных исследований и всемирного конкурса красоты.

19 октября платформа будет доставлена на остров, после чего она объедет все его уезды и города - чтобы еще раз напомнить о празднике, который прошел в Пекине. Вплоть до 7 октября конструкция "Прекрасный новый Хайнань" демонстрировалась в пекинском Олимпийском парке. В ближайшем будущем эта платформа, очертаниями напоминающая круизный лайнер, станет одной из новых достопримечательностей административного центра провинции Хайнань города Хайкоу.