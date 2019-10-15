Станции Фрунзенского радиуса метро Петербурга обеспечат бесплатной сетью Wi-Fi в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Бесплатная высокоскоростная сеть Wi-Fi, действующая на станциях метрополитена Санкт-Петербурга, весной 2020 года начнет работу на новых станциях Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", сообщили ТАСС во вторник в компании "МаксимаТелеком", которая является организатором Wi-Fi в метрополитене.

Торжественная церемония открытия трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена с участием губернатора города Александра Беглова состоялась 3 октября.

"Сеть Wi-Fi на новых станциях Фрунзенского радиуса петербургского метро планируют запустить весной 2020 года. Работы по проектированию сети на новых станциях и перегонах Фрунзенско-Приморской линии начались в начале октября после открытия станций для пассажиров", - сказала представитель компании.

Бесплатная сеть Wi-Fi в петербургском метрополитене стала доступна в мае 2017 года. В 2018 году к сети Wi-Fi в метрополитене Петербурга подключилось более 2,5 млн уникальных пользователей, совершивших порядка 100 млн подключений.

Строительство новых станций метро велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.