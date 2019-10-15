Более 55 тыс. слушателей приступят к изучению научных курсов от преподавателей МГУ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 55 тыс. слушателей приступят к изучению специальных научных онлайн-курсов от педагогов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в осеннем семестре 2019-2020 учебного года. Слушатели, успешно завершившие обучение, получат сертификат вуза, сообщила во вторник пресс-служба МГУ.

"В МГУ стартуют около 40 бесплатных онлайн-курсов <…> Более 55 тыс. слушателей приступят к изучению фундаментальных научных курсов от преподавателей Московского университета. В этом учебном году коллекцию ставших уже популярными курсов дополнила серия образовательных программ по квантовым вычислениям и квантовой криптографии, а также открылся новый онлайн-курс "Методы исследования в менеджменте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый курс является полноценной образовательной программой с полным набором лекций, проверочных материалов и заданий, их сопровождают опытные кураторы. В течение семестра пользователи послушают видеолекции, пройдут тестирование и поучаствуют в дистанционных семинарах. По итогам участников ждет итоговая аттестация.

"Успешное завершение обучения дает обучающимся возможность получить сертификат МГУ об окончании курса, а слушателям с высшим образованием - возможность получить удостоверение о повышении квалификации", - добавили в пресс-службе.