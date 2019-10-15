Форум "Машук" в 2020 году пройдет в Пятигорске в три смены

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020" будет проходить в три смены, также будет расширена география участников. Об этом сообщил во вторник полпред президента в СКФО Александр Матовников.

"Одним из главных отличий десятого "Машука" от предыдущих лет стала организация работы в три смены. Есть идея сделать форум трехсменным и в последующие годы", - сказал Матовников на совещании, посвященном итогам проведения X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и перспективам развития форума в 2020 году, которое во вторник прошло в Пятигорске.

Как отметил полпред, география участников форума расширится. В частности, планируется участие молодежи Юга России, Дальнего Востока и Урала. По словам полпреда, в "Машуке" должно участвовать больше молодых людей, которые проживают в небольших городах или селах республик Северного Кавказа.

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил на совещании о том, что в планах обеспечить газом верхнюю территорию площадки "Машука", провести работы по реконструкции. "Мы понимаем, что необходимы большие работы по реконструкции социальной базы. Планируем объекты общего назначения реконструировать, сделать такими, чтобы к ним не было замечаний. Газ хотели бы провести на "Машук". Выстроим систему установки наших палаток", - отметил губернатор.

Он также отметил, что продолжается работа по созданию постоянно действующего образовательного центра "Машук". "Завершается его проектирование, центр планируется разместить на территории бывшего пионерлагеря, который уже много лет не используется. Стоимость проекта - около 3 млрд рублей", - сказал Владимиров.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.