Спецслужбы более 70 стран обсудят в Сочи вопросы защиты информационного пространства

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Представители спецслужб из более 70 стран мира обсудят в Сочи вопросы защиты национальных информационных пространств в ходе совещания, которое стартует в среду. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"16-17 октября в Сочи состоится XVIII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России", - сообщили в ЦОС. Как ожидается, в совещании под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова в этом году примут участие делегации из более 70 государств мира, а также представители пяти международных организаций - ООН, ШОС, СНГ, Европейского союза и Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Участники совещания обсудят наиболее актуальные вопросы антитеррористической тематики - противодействие деятельности международных террористических организаций и иностранным террористам.

Кроме того, "особое внимание на форуме будет уделено вопросам международной информационной безопасности и повышения уровня взаимного доверия в сфере защиты национальных киберпространств", отметили в ЦОС ФСБ. Участники совещания обсудят также вопросы развития сотрудничества спецслужб в области обеспечения защиты национальных информационных пространств.

Также в повестку включен вопрос о системном подходе в организации противодействия терроризму.