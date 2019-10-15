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Суд в Москве огласит приговор экс-директору федерации баскетбола Домани по делу о хищении

Он обвиняется по трем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в среду огласит приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, обвиняемому в хищении около 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора в отношении подсудимого Домани состоится в 14:00 мск", - сказала представитель суда.

Домани обвиняется по трем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 года по август 2015 года заключал с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги они обналичивали и распределяли между собой. Всего похищено почти 44 млн рублей.

Домани скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года он был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны и арестован в Москве. Вину подсудимый не признает.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн рублей. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.

Прения сторон

В ходе прений сторон гособвинение попросило признать подсудимого виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Адвокаты в свою очередь попросили суд оправдать Домани, производство по делу прекратить. РФБ, как потерпевшая сторона, поддержала государственное обвинение.

В последнем слове Домани попросил суд дать справедливую оценку случившемуся и, не сдержав слез, попросил прощения у своих близких и судьи.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.

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