В Абакане начался траур по погибшему в ДТП мэру Николаю Булакину

ТАСС, 16 октября. Траур, объявленный по погибшему в понедельник в ДТП мэру Абакана Николаю Булакину, возглавлявшему город почти четверть века, в среду начался в административном центре Хакасии. Приспущены флаги, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и телепередачи.

"По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур. Всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. Также рекомендовано всем телерадиокомпаниям, вещающим на территории города Абакана, скорректировать программу вещания. На здании городской администрации приспущены флаги", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Прощание с Булакиным пройдет в Драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова с 09:00 местного времени (05:00 мск) до 13:00 (09:00 мск). Отпевание состоится в 14:00 (10:00 мск) в Градо-Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Булакин будет похоронен на территории храма.

По данным мэрии, на адрес администрации поступает большое количество соболезнований в связи со смертью Булакина. Одним из первых откликнулся на трагедию посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова выразил соболезнования родным и близким, а также жителям Абакана и Хакасии.

"Коллеги - главы городов - обращались к нему за опытом и за вдохновением, тем сильнее горечь утраты, чувство невосполнимой потери", - говорится в послании председателя Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэра Томска Ивана Кляйна.

В числе подписавшихся под соболезнованием мэры Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Братска, Омска, Улан-Удэ.

О Булакине

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института.

В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. В общей сложности он руководил городом 24 года.

Глава Абакана погиб 14 октября в ДТП в Красноярском крае.