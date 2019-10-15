WSJ: дистрибьюторы лекарств готовы выплатить $18 млрд истцам за роль в опиоидном кризисе

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Три американских дистрибьютора лекарств - компании McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health - ведут переговоры о выплате $18 млрд с целью урегулировать исковые претензии властей различных штатов из-за причастности к стимулированию опиоидного кризиса в США. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их сведению, на переговорах обсуждаются выплаты в течение 18 лет. Как отмечает газета, на эти и другие компании почти во всех 50 штатах страны направлено более 2 тыс. исковых жалоб на десятки миллиардов долларов. McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health готовы выплатить отступные в обмен на мировое досудебное соглашение, которое позволит этим трем компаниям не признавать свою вину. В консультациях также принимают участие представители компании Johnson & Johnson, которая может добавить крупную сумму к упомянутым выше $18 млрд.

Johnson & Johnson в начале октября объявила о решении выплатить более $20 млн двум округам штата Огайо, власти которых обвиняют ее в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В эту сумму включена компенсация судебных издержек в размере 5 млн долларов и выделение $5,4 млн некоммерческим организациям, борющимся с последствиями опиоидного кризиса.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.