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Опрос: большинство работодателей в России нанимает сотрудников старше 45 лет

Всего 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей, отмечается в исследовании сервиса "Авито Работа"
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство компаний (83%) в России берет на работу сотрудников старше 45 лет, причем россиянам этой возрастной категории проще трудоустроиться в крупную или в среднюю компанию, нежели в малый бизнес. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"83% компаний России нанимают сотрудников старше 45 лет, оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей. В сегменте среднего бизнеса возрастных кандидатов нанимают наиболее охотно (на вопрос о найме утвердительно ответили 90% респондентов). Наименьшая заинтересованность оказалась у компаний из микро- и малого бизнеса", - говорится в сообщении.

"Авито Работа" относит к малому бизнесу компании с численностью сотрудников менее 50 человек, к среднему бизнесу - от 50 до 250 человек, а компании с численностью сотрудников свыше 250 человек к крупному бизнесу.

Сервис по трудоустройству также выяснил, что сотрудникам старше 45 лет проще трудоустроиться в госучреждения и в международные компании, а российские частные компании неохотно берут на работу россиян такого возраста.

Работников старше 45 лет чаще всего нанимают в сфере тяжелой промышленности - это вся добывающая отрасль, а также часть обрабатывающей. На втором месте сфера образования, на третьем - интернет-торговля, на четвертом - госслужба и на пятом - строительство.

Опрос проводился с 30 августа по 18 сентября среди 500 представителей компаний, которые отвечают за подбор персонала.

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Россия
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