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Большинство из 5,6 тыс. пропавших с начала года в Москве детей были найдены здоровыми

В основном случаи пропажи детей связаны с тем, что родители теряют их из вида на улицах города или в людных местах, а также с тем, что ребенок по различным причинам самостоятельно уходит из дома

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Жители Москвы подали в полицию почти 5,6 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних с начала года, большинство детей найдены живыми и здоровыми. Об этом ТАСС сообщил руководитель Всероссийской ассоциации "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв.

"В Москве на 1 октября 2019 года в полицию поступило почти 5600 заявлений о пропавших детях. Именно столько детей, по официальным данным, пропали в этом году в столице. К счастью, большинство из них благополучно найдены. Если говорить о 2018 годе, то всего в полицию поступило 6322 заявления о пропаже несовершеннолетних", - сказал Второв.

Он отметил, что в основном случаи пропажи детей связаны с тем, что родители теряют их из вида на улицах города или в людных местах, а также с тем, что ребенок по различным причинам самостоятельно уходит из дома. В пресс-службе ассоциации добавили, что подать заявление о пропаже человека в полицию можно сразу, не нужно ждать несколько суток.

Ассоциация "Поиск пропавших детей" работает с 2009 года, за это время ее волонтеры приняли участие в тысячах поисках людей по России. Ассоциация работает в тесном контакте с МВД, СК, МЧС и берется за поиск только после подачи заявления о пропаже в полицию.

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