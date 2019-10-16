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Расходы бюджета Приморья увеличат на 4 млн рублей для помощи малоимущим семьям

В 2019 году выплаты получили уже более 140 семей

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края до конца 2019 года планируют увеличить расходы бюджета на 4 млн рублей для финансовой помощи малоимущим семьям по социальным контрактам, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

"Учитывая, что социальные контракты получают все большую популярность у приморских семей, планируется до конца года увеличить расходы бюджета на эти цели примерно на 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала года на эту меру поддержки из краевого бюджета направлено почти 7 млн рублей, финансовую помощь уже получили более 140 семей. В прошлом году получателями стали 96 семей. Государственная социальная помощь на основании социального контракта работает в Приморье с 2015 года.

Право на выплату предоставляется малоимущим семьям или одиноким жителям края, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В 2019 году он составляет 12 833 рублей. Обратившимся предоставляется выплата до 50 тыс. рублей на ведение личного подсобного хозяйства, создание или развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, на получение профессионального и дополнительного образования.

"Затянувшийся поиск работы, необходимость психологической помощи, отсутствие профобразования - эти и иные причины трудного материального положения семьи могут быть устранены с помощью финансовой поддержки", - поясняется в сообщении.

В регионе реализуется программа "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанная на 2013-2021 годы. Кроме этого, с начала года действует региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" национального проекта "Демография" с финансированием более 1,4 млрд рублей. Также президент РФ Владимир Путин поставил задачу региональным властям снизить уровень бедности в два раза для достижения национальных целей в сфере демографии и повышения благосостояния населения до 2024 года.

Теги
РоссияПриморский край
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