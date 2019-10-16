Активисты ОНФ проверят безопасность дорог, по которым дети ходят в школы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ближайшее время начнут в регионах мониторинг безопасности маршрутов, по которым дети ходят в учебные заведения. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"Многие территории, по которым вынуждены ходить дети в школы, могут быть опасными для них. Активисты Народного фронта проверят маршруты к образовательным учреждениям", - приводит пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области, заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

Она добавила, что по итогам проверки планируется разработать безопасные маршруты, а затем "направить конкретные рекомендации губернаторам".

Проверка начнется "в ближайшее время и продлится около месяца", рассказали в ОНФ.

В Народном фронте уточнили, что мониторинг связан с резонансным убийством девочки, которое произошло в Саратове. Полиция сообщила о пропаже ребенка 9 октября. Она ушла из дома в школу, однако на уроках ее не видели, домой она не вернулась. В ночь на 11 октября девочка была обнаружена мертвой. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, был ранее судим.