Иностранцев пригласят на форум политологов "Дигория" в Северной Осетии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иностранные участники будут приглашены на форум молодых политологов "Дигория", который с 2019 года проводится в Северной Осетии, сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Планируем, конечно, расширять и формат, и количество участников, и представительство в плане международных мероприятий. Больше хотим приглашать интересных спикеров. Позовем иностранцев - это безусловно", - сказал Бугаев.

Он добавил, что первый форум прошел успешно, несмотря на то, что на подготовку было только три месяца. "Форум, мне кажется, удался, хотя готовился он в сжатые сроки. Большое спасибо организаторской команде, которая это делала. Надеемся, в следующем году будет еще лучше", - отметил Бугаев.

Первый форум молодых политологов России "Дигория" прошел 15-21 сентября. В мероприятии приняли участие порядка 150 человек из более чем 55 регионов. По его итогам будет выпущен сборник научных статей, где будут представлены тезисы участников на эту тему. Организаторами форума выступили Российское общество политологов, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Северной Осетии.