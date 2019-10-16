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Власти Приморья компенсируют половину расходов на занятия спортом многодетным семьям

Новая мера коснется около 31,4 тыс. детей в возрасте от пяти до 18 лет

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края компенсируют многодетным семьям 50% расходов на занятия детей спортом. Право на новую меру социальной поддержки получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

"Размер компенсации на каждого ребенка составит 50% от стоимости посещения, но не более тысячи рублей в месяц. По нашим данным, новая мера коснется около 31,4 тыс. детей из многодетных семей в возрасте от пяти до 18 лет. Проектом закона предусмотрено, что новая мера социальной поддержки распространяется на период с 1 сентября 2019 года", - приводит пресс-служба слова и.о. директора департамента труда и социального развития Светланы Красицкой.

Председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик, слова которого также приводятся в сообщении, предложил парламентариям края рассмотреть возможность такой поддержки для всех детей, независимо от статуса семей.

"Этот шаг направлен на обеспечение доступности занятий массовым спортом в крае. Предлагаю рассмотреть возможность такой поддержки всех детей, независимо от статуса семей, включиться в эту работу профильным департаментам, проработать с руководителями учреждений физкультуры и спорта. При необходимости, создать рабочую группу, которая займется этим вопросом", - сказал Ролик.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, в настоящее время в регионе действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают для разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Одна из таких программ - "Социальная поддержка населения Приморского края" - рассчитана до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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