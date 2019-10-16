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Северный Кавказ

Авиасообщение между Крымом и Ставропольем впервые продлили на осенне-зимний период

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Авиасообщение между Симферополем и Минеральными Водами не прекратят по окончании высокого курортного сезона, перелеты будут осуществлять до 25 марта 2020 года. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Прямое авиасообщение между Симферополем и Минеральными Водами впервые будет продлено на весь осенне-зимний период - до 25 марта 2020 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Перевозчик уже открыл продажу авиабилетов", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность полета - около полутора часов, уточняется в пресс-релизе. Ранее полеты в Минеральные воды из Крыма осуществлялись только в весенне-летнем сезоне.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКрымСтавропольский край
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