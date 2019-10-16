Прокуратура Москвы выявила еще один факт избиения ученика коррекционной школы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичная прокуратура выявила еще один факт избиения учителем воспитанника коррекционной школы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В ходе проверки прокуратурой выявлен еще один факт применения насилия к несовершеннолетнему, в связи с чем материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.

Результаты расследования ранее возбужденного уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

В понедельник в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") в отношении 41-летней учительницы, она находится под подпиской о невыезде. В полицию обратилась 40-летняя москвичка и сообщила, что учительница, не желая проявлять должную заботу о развитии и воспитании ее 11-летнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, жестоко к нему относилась и совершала противоправные действия.

Во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором учитель коррекционной школы № 2124 бьет и толкает детей. По ее мнению, они плохо учились.

Как сообщила ТАСС директор школы Ирина Колобаева, по информации о жестоком обращении классного руководителя с учащимися четвертого класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам педагог уволена. Столичные следователи также проводят проверку по данному факту.