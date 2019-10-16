Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Москвы выявила еще один факт избиения ученика коррекционной школы

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что в Москве родители детей из школы № 2124 пожаловались в полицию на педагога, они считают, что учитель жестоко обращалась с учениками, била их и толкала

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичная прокуратура выявила еще один факт избиения учителем воспитанника коррекционной школы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В ходе проверки прокуратурой выявлен еще один факт применения насилия к несовершеннолетнему, в связи с чем материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.

Результаты расследования ранее возбужденного уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

В понедельник в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") в отношении 41-летней учительницы, она находится под подпиской о невыезде. В полицию обратилась 40-летняя москвичка и сообщила, что учительница, не желая проявлять должную заботу о развитии и воспитании ее 11-летнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, жестоко к нему относилась и совершала противоправные действия.

Во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором учитель коррекционной школы № 2124 бьет и толкает детей. По ее мнению, они плохо учились.

Как сообщила ТАСС директор школы Ирина Колобаева, по информации о жестоком обращении классного руководителя с учащимися четвертого класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам педагог уволена. Столичные следователи также проводят проверку по данному факту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Песков призвал спокойно и с пониманием отнестись к исполнению гимна России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что саудовская сторона и эмиратская сторона очень старались и по-доброму принимали президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС