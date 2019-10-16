СМИ: останки Джеймса Джойса хотят перезахоронить в Дублине

ДУБЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Городской совет Дублина подготовил предложение о переносе останков писателя Джеймса Джойса (1882-1941) и его жены Норы Бернакл из Цюриха в столицу Ирландии. Об этом сообщила газета The Irish Times, уточнив, что после одобрения мэра города ходатайство будет направлено в Министерство культуры, искусства и по вопросам гэльских районов.

Инициаторы предложения, советники Дермот Лесей и Падди Маккартан, опросив биографов Джойса, пришли к выводу, что писатель изъявлял желание упокоиться в родном городе. Замысел, как пишет издание, состоит в том, чтобы приурочить перезахоронение к столетнему юбилею выхода в свет культового романа Джойса "Улисс", который будет отмечаться в феврале 2022 года. "Это главный писатель Ирландии. И это было бы в интересах Ирландии - вернуть его прах на родную землю ", - заявил газете Лесей.

Идея о переносе останков Джойса в Дублин не нова и многие годы служила поводом для споров в среде литераторов и многочисленных поклонников автора "Улисса". В отличие от другого великого ирландского писателя, Уильяма Батлера Йейтса, который заблаговременно "выбрал" место, где хотел бы упокоиться, и даже сочинил эпитафию к своему памятнику, Джойс не оставил на этот счет четких указаний. Это обстоятельство допускает широкое толкование его "посмертных предпочтений". Так, многие литературные эксперты убеждены в том, что отношение к родному Дублину у писателя было противоречивым - смесью ностальгической любви и презрения.

Писатель навсегда покинул Ирландию в возрасте 20 лет, жил в Париже, Риме, Триесте, Цюрихе. Роман "Улисс", который Джойс писал с 1914 по 1921 годы, считается вершиной модернистской литературы. Он сочетает в себе огромное количество стилистических приемов, исторических, культурных, философских подтекстов. Кроме этого "Улисс" является своеобразным путеводителем по Дублину: город описан в нем с доскональной точностью. Если вдруг Дублин исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по моим произведениям, сказал однажды Джойс.