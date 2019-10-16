СМИ: число туристов из Южной Кореи в Японию снизилось в сентябре почти на 60%

ТАСС, 16 октября. Число граждан Южной Кореи, посетивших Японию в сентябре этого года, сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года из-за ухудшения отношений Токио и Сеула. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные японского национального Туристического агентства.

Согласно его отчету, число туристов из Южной Кореи в сентябре 2019 года снизилось на 58,1% до отметки в 201 тыс. человек. Между тем, общий туристический поток в Японию повысился на 5,2%, достигнув показателя в 2,2 млн человек.

18 сентября сообщалось о снижении на 48% числа южнокорейских туристов, побывавших в Японии в августе текущего года.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.