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Вечер памяти знаменитого советского фотографа Слюсарева пройдет в московском парке "Фили"

На мероприятии пройдут мастер-классы по фотографии и творческие беседы с учениками Слюсарева
Александр Слюсарев Денис Абрамов/ТАСС
Описание
Александр Слюсарев
© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вечер памяти классика советской фотографии Александра Слюсарева пройдет 19 октября в выставочном центре Fili Hall в парке "Фили", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"Александр Слюсарев большую часть своей жизни прожил в районе Филевского парка, 19 октября в 16:00 мск мы приглашаем всех ценителей фотографии на вечер памяти великого фотографа", - сказали в пресс-службе.

Памятный вечер начнется с открытия выставки работ фотографа. На мероприятии также пройдут мастер-классы по фотографии и творческие беседы с учениками Слюсарева.

Александр Слюсарев родился 9 октября 1944 года в Москве. Первая персональная выставка фотографа состоялась в 1979-1980 годах на фестивале "Янтарный край" в Прибалтике. Работы Слюсарева хранятся в коллекциях ГМИИ им. Пушкина, Музея современного искусства в Нью-Йорке, Московского музея современного искусства и Московского дома фотографии.

Умер Слюсарев в возрасте 65 лет в конце апреля 2010 года.

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Россия
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