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Медведев поручил разобраться, почему в 17 регионах выросла смертность на дорогах

Премьер-министр также потребовал увеличить темпы освоения денег на дорожное строительство и раскритиковал за отставание власти Приморья, Чукотки и Крыма  
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться, почему в 17 регионах выросла смертность на дорогах. Такое поручение он дал в ходе совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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"Очень важно, что снизилось число погибших [в ДТП], снизилось число раненых, там цифры более скромные, порядка 3%, но в любом случае это сохраненные жизни и здоровье, и усилия нужно наращивать, - сказал премьер. - К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться".

Премьер отметил, что это поручение касается представителей как федеральных, так и региональных властей. По его словам, работу нужно продолжить на всех направлениях - от разработки законопроектов, которые касаются ответственности водителей, до совершенствования системы медицинской помощи пострадавшим в ДТП, обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и т. д.

Он уточнил, что необходимо также вести просветительскую работу через СМИ и интернет. Говоря о безопасности на дорогах, премьер отметил, что основные показатели аварийности, начиная с 2012 года, снижаются. "Ситуация улучшается, хотя и автомашин, и дорог в стране становится больше, и это та тенденция, которая все равно будет только усиливаться", - сказал глава правительства. Он напомнил, что с января в регионах стартовал федеральный проект, цель которого и дальше уменьшать количество погибших и пострадавших на дорогах. "По итогам девяти месяцев удалось сократить количество ДТП приблизительно на 3,4%", - заключил премьер.

Дорожное строительство

Премьер-министр также потребовал увеличить темпы освоения денег на дорожное строительство, раскритиковав власти Приморья, Чукотки и Крыма за отставание. 

"В нескольких регионах освоено, к сожалению, менее 30% выделенных средств, причем даже с учетом сезонного фактора (а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место, это значимая тема), это все равно очень мало, - сказал премьер. - Я уже не говорю о том, что темпы нужно увеличивать, нужно разобраться с тем, почему это произошло, и впоследствии, в следующем году этого в принципе не допускать".

Говоря об отстающих регионах, Медведев отметил, что сложности с дорожным строительством наблюдаются в Приморье, на Чукотке и в Крыму. Он также подчеркнул, что отдельного внимания требует вопрос увеличения доли контрактов жизненного цикла, то есть заключенных на весь период проектирования, строительства и эксплуатации дороги, моста, эстакады и других объектов. По мнению премьера, эта практика позволяет улучшить качество работ, облегчить последующий мониторинг и дисциплинирует подрядчиков, которые не заинтересованы в том, чтобы переделывать свою работу. "К концу 2019 года на принципах жизненного цикла в России должен заключаться каждый десятый контракт на дорожные работы", - сказал Медведев, отметив, что пока удалось достичь показателя только 7%. "Нужно с подготовкой этих документов в целом ряде регионов поторопиться", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что федеральный проект "Дорожная сеть" предусматривает контракты на 7 тыс. объектов. Больше половины из них - местного значения, в основном это те самые дороги, "которые ведут к дому" и которые обеспечивают комфорт и благополучие людей. "В 2019 году из бюджета на эти цели было выделено более 110 млрд рублей, и сейчас в большинстве регионов заключается приемка и оплата работ, которые выполнили дорожники, сказал он.

В новость были внесены изменения (15:21 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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