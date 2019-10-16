Подмосковье в 2020 г. может начать создавать систему отдельного сбора органического мусора

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области могут начать создавать систему отдельного сбора исключительно органической фракции (остатки пищи, испорченные продукты) бытового мусора в 2020 году. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер Подмосковья Евгений Хромушин.

"Я хочу поставить для себя цель в следующем году начать создавать систему отдельного сбора органики. Это [позволит] еще 1,5 млн т не захоронить [от массы всего бытового мусора Московской области около 4 млн т]", - сказал он.

Хромушин напомнил, что этой осенью впервые в Подмосковье в некоторых муниципалитетах начали устанавливать бункеры, в которые нужно было выбрасывать яблоки. Дачники сообщали, что урожай этих фруктов в 2019 году очень большой и излишки некуда выбрасывать. Собранные в специальные бункеры яблоки отправлялись на перерабатывающее предприятие - из них делался компост. По словам зампреда правительства региона, система сбора органической фракции может стать продолжением этого пилотного проекта.

Хромушин затруднился объяснить, как именно будет устроена система. "Мы будем продумывать, как это организовать. Должны быть средние точки сбора, наверное заглубленные и вдали от жилой застройки, чтобы собирать органику и два раза в сутки ее вывозить", - сказал он.

Власти Московской области не в первый раз задумываются о проблеме обращения с органической составляющей в смешанных бытовых отходах населения. Дело в том, что гниение органики внутри мусорных полигонов приводит к образованию дурнопахнущего свалочного газа и опасной для экологии жидкости - фильтрата, поэтому важно отделить и переработать эту фракцию. Так, в апреле 2018 года бывший тогда министром экологии и природопользования региона Александр Коган заявлял о введении возможного запрета захоронения органического мусора на свалках в Подмосковье, чтобы решить проблему. Однако в марте 2019 года Хромушин сообщил ТАСС, что от этой идеи власти региона отказались.

Между тем о значении отдельного сбора органической фракции бытового мусора заявляла даже Счетная палата РФ. В своем заключении, опубликованном 15 октября, в надзорном ведомстве отмечали, что выделение пищевых отходов из общего потока позволит повысить эффективность мусороперерабатывающих предприятий, потому что через систему раздельного сбора к ним тогда будет поступать более чистое сырье. Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году.