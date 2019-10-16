Школа в Нижнем Новгороде, где массово заболели дети, будет закрыта минимум до конца недели

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Школа № 47 в Нижнем Новгороде, где ранее 26 человек заболели острой кишечной инфекцией, будет закрыта как минимум до конца недели. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"На данный момент расследование продолжается, работа школы будет приостановлена как минимум до конца недели", - сказала собеседница агентства.

Работу школы приостановили 13 октября. Всего к медикам за помощью обратились 26 человек в основном с легкой формой заболевания, из них четыре человека были госпитализированы. В ходе лабораторного обследования материалов от больных детей были обнаружены ДНК шигеллы. Установлено, что один из работников пищеблока является носителем дизентерии, его отстранили от работы до полного выздоровления и повторного прохождения медобследования.

По факту случившегося СУ СК по области начало проверку. В администрации города заявили, что по итогам своей проверки могут быть приняты кадровые решения.