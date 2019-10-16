Десять врачей переехали с начала года в села в КЧР по программе "Земский доктор"

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Программа "Земский доктор" активно реализуется в Карачаево-Черкесии. С начала 2019 года в сельские поселения региона переехали 10 медицинских работников, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"В текущем году 10 врачей переехали в сельские населенные пункты Карачаево-Черкесии по программе "Земский доктор", - говорится в сообщении. Отмечается, что это врачи разной специализации - терапевт, участковый врач, эндокринолог, педиатр, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, врач функциональной диагностики, хирург, врач скорой помощи и уролог.

Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, показатель программы "Земский доктор" в республике на 2019 предусматривает привлечение 10 специалистов, отсюда следует, что плановые показатели в регионе достигнуты. В 2018 году, согласно планам, в села региона было привлечено 64 врача.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.