В РПЦ считают, что охранники культовых сооружений должны быть верующие

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что охрану культовых объектов должны осуществлять верующие люди. Об этом руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила в среду на заседании постоянных комиссий Совета по правам человека (СПЧ) и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

"Во многих случаях, особенно в сельской местности, храмы охраняются церковными сторожами, прихожанами, монашествующими, если речь идет о монастырях, и мы считаем очень важным сохранить эти позиции, потому что культовые объекты должны охранять все-таки верующие люди. А мы знаем, [что те,] кто является сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО), зачастую люди либо индифферентные религии, либо люди иного вероисповедания, такое возможно. Поэтому эта позиция для нас очень важна", - заявила игумения Ксения.

Она отметила, что религиозным организациям трудно соответствовать требованиям правительства РФ к защищенности мест массового пребывания людей от террористов. "Постановление [правительства] требовало, чтобы все объекты религиозных организаций охранялись частными охранными организациями. Но мы знаем, что [стоимость] услуги частного охранника в Москве соответствует не менее 60 тыс. рублей, и не все храмы могут позволить себе вот такую круглосуточную охрану со стороны ЧОО", - добавила руководитель правового управления Московской патриархии.

Постановление правительства РФ, которое устанавливает порядок организации и проведения работ по антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей, было принято 25 марта 2015 года.