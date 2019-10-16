Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В РПЦ считают, что охранники культовых сооружений должны быть верующие

Религиозным организациям трудно соответствовать требованиям правительства к защищенности мест массового пребывания людей от террористов, отметила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что охрану культовых объектов должны осуществлять верующие люди. Об этом руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила в среду на заседании постоянных комиссий Совета по правам человека (СПЧ) и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

На эту тему

"Во многих случаях, особенно в сельской местности, храмы охраняются церковными сторожами, прихожанами, монашествующими, если речь идет о монастырях, и мы считаем очень важным сохранить эти позиции, потому что культовые объекты должны охранять все-таки верующие люди. А мы знаем, [что те,] кто является сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО), зачастую люди либо индифферентные религии, либо люди иного вероисповедания, такое возможно. Поэтому эта позиция для нас очень важна", - заявила игумения Ксения.

Она отметила, что религиозным организациям трудно соответствовать требованиям правительства РФ к защищенности мест массового пребывания людей от террористов. "Постановление [правительства] требовало, чтобы все объекты религиозных организаций охранялись частными охранными организациями. Но мы знаем, что [стоимость] услуги частного охранника в Москве соответствует не менее 60 тыс. рублей, и не все храмы могут позволить себе вот такую круглосуточную охрану со стороны ЧОО", - добавила руководитель правового управления Московской патриархии.

Постановление правительства РФ, которое устанавливает порядок организации и проведения работ по антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей, было принято 25 марта 2015 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кузнецова призвала обратить внимание на качество подбора персонала в коррекционные школы
Уполномоченный при президенте по правам ребенка также назвала ужасающей ситуацию в московской школе, где педагог била детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС