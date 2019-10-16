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В Общественной палате обсудили пути увеличения позитивного контента в СМИ

В качестве одного из способов эксперты предлагают индивидуальную грантовую поддержку журналистов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В российской новостной и медийной повестке необходимо стимулировать появление позитивного контента, для этого стоит вводить индивидуальную грантовую поддержку журналистов, а его продвижению могли бы помочь социальные сети. Об этом в среду заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в рамках круглого стола "Как вернуть в информационное поле хорошие новости?"

По его словам, "повестка забивается негативом, а телеэфир обсуждением тех тем, которые реально не волнуют широкие народные массы". "Мы считаем, что множество внутрироссийских тем могут быть интереснее поданы в телеэфире, - сказал он. - ОП поддерживает экспертов в том, что позитивный контент необходимо стимулировать. Гранты должны быть, в том числе для журналистов и авторов. И, видимо, надо пересматривать систему распределения грантов на социальные проекты СМИ, потому что сейчас они очень забюрократизированы, а коэффициент полезного действия смысловых критериев не оценивается, идет в основном подсчет количества выпущенных материалов".

Малькевич напомнил, что комиссия ОП и Фонд защиты национальных ценностей приступили к реализации пилотного проекта стимулирования журналистов в регионах, пишущих о позитивных историях. "Мы будем проводить еженедельный мониторинг новостей о позитивных общественных практиках, о незаметных героях, будем премировать авторов именно этих материалов", - рассказал он.

В свою очередь, генеральный директор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин отметил, что для появления позитивного контента в медиапространстве следует вовлекать журналистов в общественную жизнь. "Мы почему-то исключили журналистику из общественной жизни. Есть различные формы ее поддержки, есть Общественная палата, но нет ни одной формы поддержки журналистов, нет грантов для них", - сказал он, подчеркнув, что речь идет именно об индивидуальных грантах, а не о тех, которые выделяются на редакции или социальные проекты в целом.

Кроме того, важной вехой при распределение грантов стало бы введение статьи расходов на продвижение контента в СМИ и социальных сетях, считают эксперты.

Опыт ТАСС

Заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина рассказала об опыте агентства на примере создания информационного портала о реализации национальных проектов "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Запуская портал, мы думали, как писать про нацпроекты, чтобы уйти от отчетов о реализации, писать просто, доступно и интересно. И мы нашли свой путь: мы начали писать про то, что дают нацпроекты конкретным людям. То есть рассматривать любую новость или информацию через призму человека и улучшения его благосостояния, - сказала Самарина. - Например, для нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" мы сначала собирали мнения экспертов, чиновников, что должно меняться в законодательстве. Но выяснилось, что читателям гораздо интереснее знать мнение самих предпринимателей, их истории успеха, их советы, слушать их предложения".

При этом эксперты согласились с нехваткой в медиапространстве простых человеческих историй, которые волнуют каждого и интересны любому читателю.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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