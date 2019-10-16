СМИ: британская полиция задержала троих подозреваемых в похищении золотого унитаза

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Британская полиция задержала еще троих человек по подозрению в похищении золотого унитаза из дворца Бленейм в графстве Оксфордшир. Как сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си, задержанные - двое мужчин и одна женщина - жители Оксфорда в возрасте 34-36 лет.

Ранее в ходе продолжающегося больше месяца расследования был также задержан 66-летний мужчина, позже освобожденный под залог, и 36-летний житель Челтнема, который был вскоре отпущен полицией.

Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась в Бленейме 12 сентября. По версии полиции, через два дня после этого группа злоумышленников ночью проникла на территорию дворца и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Стоимость изделия, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет около $6 млн. Застраховавшая унитаз компания обещает выплатить £100 тыс. ($130 тыс. по текущему курсу) тому, кто поможет найти похитителей и само произведение.

Сатирическая скульптура Каттелана под названием "Америка" была создана им в 2016 году специально для Музея Гуггенхайма после пятилетнего творческого перерыва. Своей формой золотой "трон" полностью повторяет фаянсовые унитазы в уборных музея и был установлен в одной из них. К двери туалета был приставлен охранник, а уборщик каждый 15 минут чистил золотое изделие. По оценкам администрации музея, по меньшей мере 100 тыс. посетителей воспользовались предоставленной им возможностью для "беспрецедентно интимного взаимодействия с произведением искусства".

"Унитаз Каттелана намекает на излишества, характерные для современного рынка произведений искусства, но также навевает мысли об американской мечте и открытых для каждого возможностях. Его утилитарность в конечном итоге напоминает нам о неизбежных физических потребностях, общих для всех представителей человеческого рода", - говорится на сайте Музея Гуггенхайма.