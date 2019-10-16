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Россияне рассказали, чем должны заниматься роботы

89% участников опроса ВШЭ считают, что роботы должны выполнять опасную для человека работу
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провел среди 7,5 тыс. россиян опрос о восприятии роботизации рабочих мест. В ходе исследования аналитики выяснили, что 89% респондентов считают, что роботы должны выполнять опасную для человека работу.

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Отмечается, что три четверти участников опроса (74%) считают, что процессы роботизации труда приведут к исчезновению многих существующих сейчас профессий. "Значительная часть населения предполагает наступление эпохи роботизации уже в обозримом будущем: 55% опрошенных ожидают, что скоро на большинстве рабочих мест вместо людей будут трудиться роботы. Не согласны с этим мнением 38% респондентов и еще 7% затруднились с ответом", - говорится в отчете.

При этом мало кто задумывается о потере работы по причине развития технологий автоматизации и искусственного интеллекта - среди занятого населения преобладают скептические представления о качестве труда роботов в сравнении с человеческим, из-за этого 44% респондентов уверены в невозможности выполнения их работы роботом и 35% полагают, что робот способен справиться только с частью обязанностей. Лишь 16% респондентов заявили о реальности выполнения их основных обязанностей роботами.

"Россияне рассматривают роботов скорее в роли ассистентов, пригодных для решения ограниченного спектра задач или выполнения простой работы", - заключили эксперты.

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