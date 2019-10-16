Путин поручил представить предложения о системе мотивации классных руководителей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о системе мотивации классных руководителей школ. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля 2019 года.

"Представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях", - отмечается в поручении, адресованном кабмину и высшим исполнительным органам власти регионов. Доклад об этом президенту должен быть представлен до 1 марта 2020 года.

Также кабмину и властям регионов необходимо будет с учетом ранее данных поручений принять меры по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия заинтересованных детских и молодежных общественных объединений, в том числе Российского движения школьников, и общеобразовательных организаций при ведении воспитательной работы.

Кроме того, Путин поручил обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, предусмотрев в том числе профессиональную переподготовку или повышение квалификации педагогических работников для получения ими компетенций, необходимых для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья и развития учеников, оказания им психологической помощи и поддержки, содействия в трудных жизненных ситуациях, в позитивной социализации. Также развитие этой службы должно предусматривать организацию психологического консультирования родителей или других законных представителей учеников.

Министерству просвещения РФ совместно с высшими исполнительными органами власти регионов с учетом ранее данных поручений по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нужно будет уточнить требования к структуре и результатам освоения основных общеобразовательных программ в части, касающейся воспитания и социализации обучающихся. При этом необходимо предусмотреть модульный принцип формирования воспитательного компонента основных общеобразовательных программ и обеспечение права образовательной организации на выбор соответствующих модулей. Провести апробацию таких модулей нужно будет, начиная с 2020/21 учебного года.