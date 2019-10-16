Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил представить предложения о системе мотивации классных руководителей

Доклад об этом должен быть представлен президенту до 1 марта 2020 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о системе мотивации классных руководителей школ. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля 2019 года.

"Представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях", - отмечается в поручении, адресованном кабмину и высшим исполнительным органам власти регионов. Доклад об этом президенту должен быть представлен до 1 марта 2020 года.

Также кабмину и властям регионов необходимо будет с учетом ранее данных поручений принять меры по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия заинтересованных детских и молодежных общественных объединений, в том числе Российского движения школьников, и общеобразовательных организаций при ведении воспитательной работы.

Кроме того, Путин поручил обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, предусмотрев в том числе профессиональную переподготовку или повышение квалификации педагогических работников для получения ими компетенций, необходимых для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья и развития учеников, оказания им психологической помощи и поддержки, содействия в трудных жизненных ситуациях, в позитивной социализации. Также развитие этой службы должно предусматривать организацию психологического консультирования родителей или других законных представителей учеников.

Министерству просвещения РФ совместно с высшими исполнительными органами власти регионов с учетом ранее данных поручений по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нужно будет уточнить требования к структуре и результатам освоения основных общеобразовательных программ в части, касающейся воспитания и социализации обучающихся. При этом необходимо предусмотреть модульный принцип формирования воспитательного компонента основных общеобразовательных программ и обеспечение права образовательной организации на выбор соответствующих модулей. Провести апробацию таких модулей нужно будет, начиная с 2020/21 учебного года.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Суд в Москве отправил под домашний арест участника акции 27 июля Мыльникова
Домашний арест продлится до 15 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС