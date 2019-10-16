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Суд ограничил в родительских правах мать девочки, раненой вилкой в Ульяновской области

Суд отказался лишать женщину родительских прав

УЛЬЯНОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Мать девочки, которая была ранена вилкой в Ульяновской области, в среду ограничена судом в родительских правах. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Сегодня Мелекесский районный суд отказал в удовлетворении требований о лишении женщины родительских прав, ограничив ответчицу в родительских правах", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что прокурор настаивал на лишении женщины родительских прав.

По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области двухлетнюю девочку несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По подозрению в этом преступлении полицейские задержали сожителя матери ребенка, он арестован.

Врачи сделали раненой девочке операцию, после чего она проходила лечение в медучреждении. На данный момент ребенок находится в Доме малютки.

По информации управления МВД России по региону, семья девочки состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Теги
РоссияУльяновская область
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