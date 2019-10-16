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Саммит Россия – Африка

Ледовый гала-концерт пройдет в заключительный день форума Россия - Африка

Мероприятие состоится на арене "Ледяной куб" в Олимпийском парке Сочи

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ледовое шоу будет представлено гостям и участникам в заключительный день саммита Россия - Африка и экономического форума Россия - Африка в Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда Росконгресс.

"24 октября в рамках культурной программы саммита Россия - Африка и экономического форума Россия - Африка состоится гала-концерт мирового уровня с участием звезд российского фигурного катания. Гостей ждет ледовое шоу международного уровня, в котором синтезированы фигурное катание, драматический театр, музыка, цирк и передовые сценографические технологии", - говорится в пресс-релизе.

Мероприятие пройдет на арене "Ледяной куб", расположенной в Олимпийском парке Сочи.

"Гала-концерт с участием звезд фигурного катания объединяет в себе культурную и спортивную составляющую - то, чем традиционно славится наша страна. Это прекрасная возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям из африканских стран", - приводит пресс-служба слова руководителя дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс (организатора форума) Екатерины Ивановой.

Саммит и экономический форум Россия - Африка состоятся 23-24 октября в Сочи, на площадке Парка науки и искусства "Сириус". Организатор мероприятий - Фонд Росконгресс, соорганизаторы экономического форума Россия - Африка - АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.

Теги
Саммит Россия – Африка
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