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"Аэрофлот" предупредил россиян о возможных ограничениях в работе транспорта в Барселоне

Авиакомпания рекомендует прибывать на регистрацию минимум за три часа до вылета

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Акции протеста и манифестации, запланированные в Барселоне на 18 октября, могут заблокировать крупные магистрали, в том числе ведущие в аэропорт Эль-Прат. В связи с этим пассажиры "Аэрофлота" смогут поменять или вернуть билеты без доплаты, сообщается в среду на сайте авиакомпании.

"В связи с запланированной на 18 октября всеобщей забастовкой в испанском регионе Каталония в ближайшие три дня возможны ограничения в работе транспортной инфраструктуры Барселоны. <…> Пассажирам с билетами на все рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) в/из Барселоны в период с 17 по 19 октября 2019 года разрешается без взимания дополнительной платы вынужденное переоформление или возврат билетов по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

Также в связи с сложившейся ситуацией "Аэрофлот" рекомендует прибывать на регистрацию минимум за три часа до вылета. Авиакомпания также обещает пассажирам во время 24-х часовой забастовки предоставление минимального сервиса.

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