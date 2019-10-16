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Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа

В Минздраве сообщили, что поставку необходимого количества вакцин завершили в 45 регионах, еще в 15 регионах отгрузили более 70% препаратов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 33 млн жителей России, в том числе 9 млн детей привились от гриппа за время кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

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"По оперативным данным, на сегодня уже привито более 33 млн человек, что составляет около 23 % от населения, в том числе детей - 9 млн. В текущем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой поставлена стратегическая задача - привить не менее 45% совокупного населения Российской Федерации, в том числе не менее 75% населения из групп риска", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 октября, поставка необходимого количества вакцин завершена в 45 регионах страны, еще в 15 регионах отгружено более 70% препаратов. Детские вакцины поступили в полном объеме в 30 субъектов. В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне, помимо трехкомпонентной вакцины, для взрослого населения используется также четырехкомпонентная, которая включает в себя четыре актуальных штамма вирусов вместо трех.

"В настоящее время в России продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Активность вирусов гриппа в стране остается на межэпидемическом уровне. Важно отметить, что активное участие в проведении вакцинопрофилактики принимают работодатели, которые за счет собственных средств привили уже почти 2 млн человек", - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что Росздравнадзор проверил готовность медицинских организаций к приему больных с ОРВИ и гриппом, в том числе по обеспечению необходимым оборудованием и средствами для лечения и профилактики. "Во всех регионах создан двухнедельный неснижаемый запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты (медицинские одноразовые маски). Ситуация находится на постоянном контроле Минздрава России", - подчеркивается в сообщении.

Вакцинация

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от пяти до 10% населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

Прививочная кампания против гриппа началась в России 4 сентября. Минздрав рассчитывает в текущем сезоне вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. В частности прививки должны получать не менее 17 млн детей. По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

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