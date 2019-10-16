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Школьникам на всероссийском открытом уроке расскажут о трансформации СМИ в будущем

Вести занятие будут телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Еда живая и мертвая" Сергей Малоземов, руководитель событийного маркетинга и группы специальных проектов "ВКонтакте" Зера Черешнева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и портал "Проектория" проведут в четверг всероссийский открытый урок, на котором школьникам расскажут о трансформации средств массовой информации в будущем и особенностях управления телеканалом. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Занятие начнется в 13:00по московскому времени, оно посвящено профессионалам медиасферы. "Школьники узнают, каким должен быть современный журналист, как управлять телеканалом и какими станут СМИ будущего. Отдельный блок в уроке будет посвящен digital-журналистике", - говорится в сообщении.

Знакомить с медиасферой школьников будут телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Еда живая и мертвая" на телеканале НТВ Сергей Малоземов. О том, как медиа стирают границы между государствами, расскажет руководитель событийного маркетинга и группы специальных проектов "ВКонтакте" Зера Черешнева.

Занятие пройдет в режиме телемоста в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". На связь с Москвой выйдут юные журналисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, из Всероссийского детского центра "Орленок", а также первый победитель конкурса историй о Великой отечественной войне Мирослав Лащенов из Волгоградской области. Видеосвязь обеспечит компания "Ростелеком".

Посмотреть урок можно в группах "Проектория" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", на портале проекта и через личные кабинеты образовательных организаций.

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, прошел 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России. Занятия знакомят учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями российской науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали свыше 92 млн просмотров, на сайте проекта зарегистрированы более 30 тыс. личных кабинетов российских школ.

Теги
Россия
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