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Кадыров назвал выдумками публикации СМИ о незаконном задержании чиновников в Чечне

Глава республики заявил, что определенными силами организована информационная кампания, направленная на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации СМИ о том, что в регионе высокопоставленные чиновники, сотрудники силовых структур и их родственники незаконно удерживаются в секретных тюрьмах. Об этом он заявил на совещании в правительстве.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что в Чечне якобы в "секретных тюрьмах" содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев высокопоставленные чеченские чиновники, их родственники и охранники. Газета также отмечала, что задержанные подвергаются пыткам.

"Эти публикации - выдумки. Их авторы знают, что это тысячапроцентная ложь, но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Тысячи гостей восторгаются красотой городов и сел, безопасностью и стабильностью, но именно это стало костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешли к тактике идеологических диверсий", - сказал Кадыров.

По его словам, определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут информационную кампанию, направленную на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства.

"Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь", - отметил Кадыров. 

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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