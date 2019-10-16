Аэропорт на Чукотке возобновил работу после тайфуна "Хагибис"

"Сегодня из Анадыря вылетел внутренний рейс до Эгвекинота. Еще 10 рейсов остаются задержанными с 14, 15, 16 и 17 октября, планируется, что они будут отправлены сегодня в запланированное время. Еще на нескольких рейсах сейчас идет регистрация. Еще девять рейсов задержаны на прилет с 14,15,16 и 17 октября, но один из них уже в пути", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воздушной гавани Чукотки ТАСС сообщали, что из-за штормового ветра и сильных осадков в виде снега и дождя аэропорт прекратил работу: с 14 октября - частично, с 15 - полностью. Были задержаны несколько десятков рейсов на прилет и на вылет.

По информации чукотских синоптиков, в четверг погода на Чукотке стала улучшаться. Осадки прекратились, ветер потерял силу.

Тайфун, бушевавший на Чукотке, пришел в регион из Японии. Там из-за непогоды, по последним данным, погибли по меньшей мере 53 человека, еще более 200 человек пострадали, 16 числятся пропавшими без вести. Наибольшее число погибших и пострадавших зафиксировано в северо-восточных префектурах, где произошли разливы рек, и ряд жилых домов оказались подтопленными. Тайфуну дали название "Хагибис".