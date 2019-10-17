Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье по результатам проверок выдворят из России более 70 иностранцев

Общая сумма штрафов за нарушение миграционного законодательства в регионе составила свыше 900 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Более 70 иностранных граждан получили судебные решения о выдворении за пределы России за нарушение миграционного законодательства по итогам операции "Нелегал" в Приморском крае. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В отношении 74 иностранных граждан судебными органами вынесены решения о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданство выдворяемых не уточняется. Во время рейдов полицейские проверили 1,9 тыс. объектов пребывания и проживания иностранцев. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 342 человека. Общая сумма штрафов составила 913 тыс. рублей. Возбуждено шесть уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС