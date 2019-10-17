В Приморье по результатам проверок выдворят из России более 70 иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Более 70 иностранных граждан получили судебные решения о выдворении за пределы России за нарушение миграционного законодательства по итогам операции "Нелегал" в Приморском крае. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В отношении 74 иностранных граждан судебными органами вынесены решения о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданство выдворяемых не уточняется. Во время рейдов полицейские проверили 1,9 тыс. объектов пребывания и проживания иностранцев. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 342 человека. Общая сумма штрафов составила 913 тыс. рублей. Возбуждено шесть уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции.