Благоустройство пострадавших от пожаров в Забайкалье чабанских стоянок завершат в октябре

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Благоустройство животноводческих стоянок, сгоревших во время степных пожаров в Забайкалье в апреле этого года, завершится до конца октября. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь регионального Минсельхоза Баир Намсараев.

"На всех 113 пострадавших от природных пожаров животноводческих стоянках Забайкальского края проведены восстановительные работы, на 26 из них происходит благоустройство территорий. До конца октября все работы по благоустройству будут завершены", - сказал Намсараев.

По его словам, в пострадавших районах оформляют акты приема-передачи построенных домов, сенников и других хозяйственных построек.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября обеспечить людей новым жильем, восстановить инфраструктуру и сгоревшие чабанские стоянки.

В минувшую среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что все жители Забайкальского края, пострадавшие от степных пожаров в апреле 2019 года, получили выплаты и необходимую помощь. Жильем обеспечены все семьи, оставшиеся без домов, восстановлены три уничтоженных моста, в двух селах сданы водозаборные сооружения, завершено строительство библиотеки и дома культуры.