МЧС России направило гуманитарную помощь жителям Донбасса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МЧС России направило колонну гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Около 4 утра из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области начала движение автомобильная колонна МЧС России", - сообщили в министерстве.

Автомобилями МЧС России для жителей Донбасса будет доставлена партия гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы.

Колонна направится к государственной границе и к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, а затем проследует в Донецк и Луганск для разгрузки.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Жителям региона доставляли самое необходимое - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.