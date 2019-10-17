В Приморье с начала года переселились более 1,2 тыс. соотечественников

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. участников программы по переселению соотечественников прибыли в Приморский край с начала года. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба администрации региона.

"С начала 2019 года 595 человек подали заявление на участие в программе переселения в Приморье из-за рубежа. С ними прибыли более 600 членов их семей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что желающие переехать в Приморский край могут выбрать для проживания любой район и город.

Программа содействия добровольному переселению соотечественников работает в Приморском крае 12 лет. За это время в регион переехали почти 16 тыс. человек. Программа дает возможность получить гражданство в ускоренном порядке. С марта этого года переселенцы могут воспользоваться возможностью оформить "дальневосточный гектар". Подать заявку можно еще до момента получения российского гражданства.

Также участники программы могу рассчитывать на компенсацию проезда и провоза багажа, расходов аренды жилья, выплаты подъемного пособия в размере 240 тыс. рублей на участника программы и еще 120 тыс. рублей на каждого члена его семьи.