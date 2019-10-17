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Число жалоб от предпенсионеров в Роструд составляет всего 0,6% от всех обращений

Согласно информации Минтруда, по итогам второго квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Количество жалоб со стороны предпенсионеров составляет всего 0,6% от общего числа обращений, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе Роструда.

"Число обращений предпенсионеров в Роструд составляет 0,6% от общего числа обращений. Так, по состоянию на конец сентября 2019 года в Роструд и его территориальные органы поступило около 300 тыс. обращений граждан о нарушении их трудовых прав, в том числе 1800 обращений от работников предпенсионного возраста, из которых 440 были связаны с вопросами увольнения по разным основаниям", - сообщили в ведомстве.

Газета "Известия" ранее сообщила, что в Генпрокуратуре изданию заявили, что в 2018 году и первой половине 2019 года в России не было возбуждено ни одного уголовного дела по данной статье.

По данным Минтруда, по итогам второго квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста, что на 8,5% больше, чем в первом квартале.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография", предполагается создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

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