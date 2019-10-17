Минсельхоз скорректирует программы обучения в аграрных вузах

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ изменит программы обучения студентов в аграрных вузах, сообщила в четверг в ходе совещания в Новосибирске заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы сейчас смотрим на программу, которая есть у нас сейчас аграрных вузах, она неинтересна даже нам. Мы сейчас согласуем с Минобрнауки РФ, чтобы программы изменить и сделать специальности, которые привлекут молодых людей", - сказала Лут.

По ее словам, необходимо заменить ряд специальностей, которые перестали быть актуальными. Кроме того, нужно добавить в программы больше изучения технологий.

"Вообще у нас отрасль становится интересной для молодежи, она технологически развивается, это одна из самых развивающихся отраслей в технологическом плане. Мы многих обошли по темпам развития. И у нас нет сомнений, что молодежи будет интересна отрасль, потому что она технологизирована", - отметила Лут.