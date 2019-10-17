Власти Сахалина расширили категорию семей для награждения знаком "Родительская слава"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на заседании единогласно приняли во втором и окончательном чтении поправки в региональный закон о почетном знаке "Родительская слава", расширяющие категории семей, которые вправе претендовать на награждение, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Согласно внесенным изменениям, почетный знак "Родительская слава" смогут получать семьи, которые воспитывают шестерых и более детей. Ранее эта награда могла присуждаться только начиная с седьмого ребенка.

"В установленный срок поправок к законопроекту не поступило, 7 октября проект закона был рассмотрен постоянным комитетом по социальной политике. Было принято решение рекомендовать этот законопроект в качестве закона. <...> Суть в том, что теперь за шестого ребенка родители смогут получать почетный знак "Родительская слава", - сообщил во время заседания депутат областной думы Виталий Гомилевский.

К почетному знаку предусматривается единовременное вознаграждение в 100 тыс. рублей. В Сахалинской области закон работает с 2017 года, за это время была награждена всего одна семья. Сейчас в регионе на учете в органах соцзащиты состоят 87 многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей. За воспитание пятого ребенка родители могут претендовать на медаль "Материнская слава".

В 2010 году указом президента РФ определена государственная наградная система, в которую включен орден "Родительская слава".