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Исследование: россияне на ноябрьские праздники полетят в Москву, Петербург и Прагу

Среди самых популярных заграничных направлений также есть Амстердам и Стамбул
Прага Shutterstock.com
Описание
Прага
© Shutterstock.com

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Наиболее популярными авианаправлениями среди россиян во время ноябрьских праздников станут Москва, Санкт-Петербург и Прага. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

В этом году россиян ждут длинные выходные со 2 по 4 ноября. Больше всего билетов на эти даты, как и годом ранее, продано в Москву, Петербург и Сочи. Самыми популярными заграничными направлениями стали Прага, Амстердам и Стамбул.

В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Берлин и Париж. При этом из рейтинга выбыла Рига.

"Если вы планируете поездку на праздники, лучше всего захватить несколько соседних дней и улететь раньше или вернуться чуть позже. Дело в том, что в праздничные дни всегда повышается спрос на путешествия, а значит, и перелет дорожает. К примеру, если в этом году сдвинуть даты поездки в Калининград, билеты обойдутся в два раза дешевле", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Так, если запланировать путешествие не с 1-2 ноября, а с 4 или 5, существенно можно сэкономить на поездке в Рим (билеты на 70% дешевле), Вену (экономия около 50%) и Дубай (40%). А вот перелет в Париж в соседние дни, наоборот, будет стоить дороже на 8%, отметили эксперты.

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