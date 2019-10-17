Московская скорая помощь оказалась на втором месте по эффективности среди мегаполисов мира

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московская служба скорой помощи, которая 15 октября отметила вековой юбилей, оказалась на втором месте по эффективности работы среди еще четырнадцати мегаполисов мира. Такие данные привела в четверг аудиторская компания PwC на пресс-конференции в ТАСС.

В рамках исследования эксперты PwC сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга.

"Московская скорая помощь на втором месте по эффективности среди мегаполисов мира после Берлина. На третьем месте Нью-Йорк, далее идут Париж и Сингапур", - сказал исполнительный директор компании PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Владимир Гераскин.

По его словам, сравнение проводилось по таким направлениям как скорость работы, оснащенность и индекс удовлетворенности пациентов. В частности, анализировалось время соединения с оператором, время регистрации обращения в диспетчерском центре, среднее время прибытия к пациенту, среднее время доставки больного в экстренном состоянии, наличие ложных вызовов. Также обращали внимание на наличие оборудования, количество бригад, вертолетов, вертолетных площадок, больниц, подстанций скорой помощи.

По итогам исследования московская скорая помощь заняла второе место после Берлина по эффективности, третье место после Берлина и Йоханненсбурга по оснащенности, второе место после Лондона по количеству бригад на 100 тыс. жителей, первое место по скорости ответа оператора, второе место после Берлина по скорости регистрации обращения.

Также отмечается, что среднее время от регистрации обращения в московскую скорую помощь до начала выезда бригады составляет 2 минуты 30 секунд. Это минимальный показатель среди мегаполисов мира. Далее идут Нью-Йорк, где подобный показатель составляет 5 минут и Лондон с 7 минутами 24 секундами. Кроме того, московская скорая быстрее всех в мире приезжает на вызов. С момента звонка медикам до их приезда в среднем проходит 14 минут 34 секунды. Далее следуют Лондон (17 минут 13 секунды), Нью-Йорк (17 минут 55 секунд) и Берлин (21 минута 9 секунд).

Индекс удовлетворенности работой скорой помощи в Москве составил 95%. Данный индекс выше только в Париже, где он составил 96%. На третьем месте идет Нью-Йорк (94%). Далее идут Сингапур и Берлин с 93% и 90% соответственно.

Московская скорая помощь

Сегодня в службе скорой помощи работают 11,4 тыс. сотрудников, более 1 тыс. бригад скорой и 186 бригад неотложной медицинской помощи. Бригады совершают 4 млн вызовов в год и 12 тыс. выездов в сутки. В распоряжении скорой помощи Москвы находится 60 подстанций.

18 июля 1919 года, 100 лет назад, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, и именно эта дата стала днем основания службы.