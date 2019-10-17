Захарова: россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в Каталонии во время акций против вердикта политикам, имеющим отношение к организации референдума о независимости региона. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По нашим данным, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет", - сказала она.

Захарова также отметила, что протесты не отражаются на потоке российских туристов в Испанию, и призвала находящихся в Барселоне или планирующих посетить город россиян учитывать ситуацию.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.