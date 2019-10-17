Женщины из 35 стран приняли участие в конференции по защите своих прав в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Женщины-политики и общественные деятели из 35 стран приняли участие в международной конференции "Восток и Запад встречаются в Петербурге", которая открылась в четверг. Они обсуждают вопросы участия женщин в управлении, защиты их прав и противодействия насилию, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в северную столицу приехали 700 делегатов из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья - женщины-лидеры, политики, предприниматели, ученые, руководители общественных организаций", - сообщил, приветствуя участниц конференции, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что женское движение в России зародилось именно в Петербурге около ста лет назад, и сейчас городские власти поддерживают деятельность женских организаций, содействуют развитию женского предпринимательства, охране женского здоровья.

По данным организаторов, в петербургской конференции принимают участие женщины из 35 стран. Приветствие участницам конференции прислала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как отметила на конференции заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, "современная женщина обладает невероятными возможностями в политике", и исследования показывают, что участие женщин в управлении является стабилизирующим фактором. При этом, по мнению Щеткиной, женщин в мировой политике пока мало.

Она также отметила, что в ряде стран требуется совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить права женщин. "В 18 странах мужья могут физически помешать женам работать, в 39 странах дочери и сыновья не имеют равных прав наследования, а в 49 государствах отсутствуют законы, защищающие женщин от бытового насилия", - сказала она. Щеткина предложила также больше внимания уделять вовлечению молодежи в решение вопросов гендерного равенства на международном уровне.