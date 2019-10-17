Школьники "Сириуса" в Сочи посетили тренировку будущих космонавтов

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Воспитанники образовательного центра "Сириус" в Сочи посетили тренировку будущих космонавтов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"16 старшеклассников со своими руководителями присутствовали при облачении в скафандры "Сокол" условного экипажа в составе Евгения Прокопьева, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина, наблюдали, как кандидаты в космонавты садились в спускаемый аппарат, как "капсулу" спускали на воду и как затем отрабатывали покидание. Для некоторых ребят это стало настоящим открытием", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, со школьниками общался, комментировал происходящее и отвечал на вопросы заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов по экстремальным видам подготовки Виктор Рень. Он рассказал об этапах морских учений и отметил, что тренировка экипажа прошла удачно.

"Евгений Прокопьев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин отработали блестяще. Поскольку у них нет опыта такого вида подготовки, мы им дали девять минут на подготовку к покиданию СА и полторы минуты на само покидание. Они уложились в заданное время", - привели слова тренера в пресс-службе.

В рамках соглашения о сотрудничестве между "Роскосмосом" и фондом "Талант и успех", направленного на подготовку космонавтов, в образовательном центре "Сириус" проводятся теоретические и практические учения и физкультурно-оздоровительные сборы. Программа направлена на то, чтобы психологически подготовить будущих космонавтов к действиям "на выживание" в глухом лесу при минусовой температуре, в заснеженной горной местности, пустыне или на открытой воде.