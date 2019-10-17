Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школьники "Сириуса" в Сочи посетили тренировку будущих космонавтов

На ней присутствовали 16 старшеклассников

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Воспитанники образовательного центра "Сириус" в Сочи посетили тренировку будущих космонавтов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"16 старшеклассников со своими руководителями присутствовали при облачении в скафандры "Сокол" условного экипажа в составе Евгения Прокопьева, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина, наблюдали, как кандидаты в космонавты садились в спускаемый аппарат, как "капсулу" спускали на воду и как затем отрабатывали покидание. Для некоторых ребят это стало настоящим открытием", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, со школьниками общался, комментировал происходящее и отвечал на вопросы заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов по экстремальным видам подготовки Виктор Рень. Он рассказал об этапах морских учений и отметил, что тренировка экипажа прошла удачно.

"Евгений Прокопьев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин отработали блестяще. Поскольку у них нет опыта такого вида подготовки, мы им дали девять минут на подготовку к покиданию СА и полторы минуты на само покидание. Они уложились в заданное время", - привели слова тренера в пресс-службе.

В рамках соглашения о сотрудничестве между "Роскосмосом" и фондом "Талант и успех", направленного на подготовку космонавтов, в образовательном центре "Сириус" проводятся теоретические и практические учения и физкультурно-оздоровительные сборы. Программа направлена на то, чтобы психологически подготовить будущих космонавтов к действиям "на выживание" в глухом лесу при минусовой температуре, в заснеженной горной местности, пустыне или на открытой воде.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии впервые за 35 лет реконструируют сооружения водозабора
На участке построят дополнительный каптаж и резервуар, уложат асфальт и проведут работу по отводу сточных вод и селей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС